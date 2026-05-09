«Мне нужно повышать качество игры». Паолини — о своём уровне после поражения в Риме

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, изменился ли её уровень игры сейчас по сравнению с тем, что было два года назад.

«Не знаю. Два года назад я прошла здесь первый круг, а затем дошла до финала на «Ролан Гаррос». Так устроен теннис. Иногда в нём есть положительные и отрицательные стороны.

Знаю, что должна оставаться на высоте на каждом турнире. Знаю, мне нужно повышать качество игры на корте и за его пределами, на тренировках и в тренажёрном зале, чтобы быть более осознанной в важных моментах. Большое количество матчей, причём высокого качества, поможет в таких моментах.

Но думаю, что мы движемся в правильном направлении. Как уже сказала, чувствую себя лучше. Это важно. Теннис таков: иногда всё идёт хорошо, иногда нет. Для меня важно оставаться на месте, верить в это, использовать шанс. Чтобы воспользоваться шансом, вы должны оставаться там и верить», — сказала Паолини на пресс-конференции.