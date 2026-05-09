Кырстя стала самой возрастной теннисисткой, обыгравшей первую ракетку мира на грунте

Румынская теннисистка Сорана Кырстя, обыгравшая в третьем круге «тысячника» в Риме лидера женского тенниса белоруску Арину Соболенко, стала самой возрастной из тех, кто обыгрывал на грунте первую ракетку мира. На момент победы возраст Кырсти составил 36 лет и 28 дней. Встреча Кырсти и Соболенко в Риме завершилась в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

В следующем круге Сорана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.