Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кырстя стала самой возрастной теннисисткой, обыгравшей первую ракетку мира на грунте

Кырстя стала самой возрастной теннисисткой, обыгравшей первую ракетку мира на грунте
Комментарии

Румынская теннисистка Сорана Кырстя, обыгравшая в третьем круге «тысячника» в Риме лидера женского тенниса белоруску Арину Соболенко, стала самой возрастной из тех, кто обыгрывал на грунте первую ракетку мира. На момент победы возраст Кырсти составил 36 лет и 28 дней. Встреча Кырсти и Соболенко в Риме завершилась в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В следующем круге Сорана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Мирра в сете от 4-го круга Рима! Соболенко уступила, Синнер играет, ждём Калинскую. LIVE!
Live
Мирра в сете от 4-го круга Рима! Соболенко уступила, Синнер играет, ждём Калинскую. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android