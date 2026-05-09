Сорана Кырстя отреагировала на победу над Ариной Соболенко на «тысячнике» в Риме
27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя, обыгравшая в третьем круге «тысячника» в Риме лидера женского тенниса белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:3, 7:5), прокомментировала свою победу.
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Окончен
1 : 2
– Какая прекрасная игра от вас! Вы только что обыграли первую ракетку мира. Можете поделиться с нами своими эмоциями?
– Очень-очень счастлива. Арина – потрясающий игрок, её не нужно представлять. Она номер один в мире. Я невероятно рада победе. Мне кажется, сыграла сегодня действительно хорошо. Усердно работаю, здорово видеть такой результат в качестве отдачи, — сказала Кырстя в интервью на корте после матча.
