Гауфф: такие дни бывают, когда не чувствуешь себя хорошо, но должен выходить и играть

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Аргентины Соланой Сьеррой (5:7, 6:0, 6:4) в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

— Для меня это был тяжёлый день. Такие дни бывают, когда не чувствуешь себя хорошо, но всё равно должен выходить и играть матч. Это как… я не могу ругаться, но да, сегодня был именно такой день. Рада, что смогла пройти через это.

Да, это был один из тех дней, когда мне просто, наверное, не хотелось выходить на корт. А потом, когда ты уже на корте, всё равно включаешься, но слишком сильно раздражаешься.

— Это было нежелание выходить скорее ментальное или физическое?

— Нет, ментальное. Просто личные проблемы вне корта, через которые я сейчас пытаюсь пройти, так что… Но потом ещё и вспоминаешь, сколько удовольствия тебе приносит теннис. Думаю, моё сегодняшнее сожаление в том, что я, безусловно, не наслаждалась этой борьбой.

— Это только сегодня или...

— Ну, я прохожу через это уже несколько месяцев. То есть, да, бывают хорошие дни и плохие, — сказала Гауфф на пресс-конференции.