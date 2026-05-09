«Подумаю над этим». Кырстя — о том, что может изменить её решение завершить карьеру

27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя ответила, что может заставить её изменить решение завершить карьеру после текущего сезона. В третьем круге «тысячника» в Риме Кырстя обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:3, 7:5).
– Мы знаем, что это ваш последний год в туре. Но можем ли что-нибудь сделать, чтобы изменить ваше решение?
— Может быть, если выиграю этот турнир, обещаю, подумаю над этим (улыбается), — сказала Кырстя в интервью на корте после матча.
В следующем круге Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.
