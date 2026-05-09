Кори Гауфф рассказала, как настраивается на матчи в трудные дни

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она настраивается на матчи в трудные дни.

— Как вам удаётся настраивать себя на теннис?

— Думаю, стараюсь напоминать себе о людях, которые смотрят, о том, что они меня поддерживают, просто о своей команде — они очень много работают, поэтому стараюсь выходить и делать своё дело.

Хотя сегодня, возможно, это был не мой лучший день в общем смысле, но это то, что у меня было сегодня. Думаю, этим можно гордиться и просто извлечь урок — как лучше справляться с такими обстоятельствами, это точно, — сказала Гауфф на пресс-конференции.