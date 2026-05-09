Николоз Басилашвили — Бен Шелтон: результат матча 9 мая, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Риме

Николоз Басилашвили обыграл Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме
117-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он обыграл шестую ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 3
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Басилашвили два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Шелтона 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Басилашвили сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой (32-й в рейтинге).

