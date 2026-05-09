Арина Соболенко прокомментировала своё поражение от Кырсти на «тысячнике» в Риме

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая в третьем круге «тысячника» в Риме, румынке Соране Кырсте (6:2, 3:6, 5:7), прокомментировала своё неудачное выступление.

— Дайте нам общую оценку сегодняшнего матча.

— Есть ощущение, будто я не играла как следует от начала и до конца. Хорошо начала, но потом словно сбавила. Чувствовала, что моё тело меня удерживало от игры на наивысшем уровне. Она вмешалась и сыграла великолепно, особо не давая мне шансов. Это было тяжело. Но думаю, что мы никогда не проигрываем — мы только учимся, это нормально, — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.