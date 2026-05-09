«Суперсчастлив и взволнован». Басилашвили — о победе над Шелтоном на «Мастерсе» в Риме

117-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал победу над шестым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 3
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я с самого начала матча был чрезвычайно зажат. Для меня очень много значит выигрывать такие матчи… Особенно у игрока из топ-10. Суперсчастлив и взволнован. Жду следующего матча», — сказал Николоз Басилашвили на пресс-конференции.

В третьем круге соревнований в Риме Басилашвили сыграет с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой (32-й в рейтинге).

