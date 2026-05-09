«Она боец». Соболенко — о стиле игры Кырсти, которой уступила на «тысячнике» в Риме

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая румынке Соране Кырсте в третьем круге «тысячника» в Риме (6:2, 3:6, 5:7), охарактеризовала стиль игры соперницы.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
– Что вы думаете о стиле игры Сораны?
– Она боец. Немного грустно видеть, что она покидает тур. Чувствую, что она из тех игроков, которые сражаются, несмотря ни на что. Казалось, будто она может остаться подольше. Но таков её выбор, мы все его уважаем. Просто желаю ей лучшего сезона в год, когда она завершает карьеру, – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В следующем круге Сорана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира.

«Отличный шанс для Рыбакиной». Соболенко шокировала всех историческим провалом в Риме
