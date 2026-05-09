Янник Синнер — Себастьян Офнер: результат матча 9 мая, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Риме

Янник Синнер уверенно обыграл Себастьяна Офнера на старте «Мастерса» в Риме
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл австрийца Себастьяна Офнера (82-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Офнер
Австрия
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Офнера шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Риме Синнер сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).

