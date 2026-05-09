«Возьмём несколько дней отдыха». Соболенко — о причине вызова физиотерапевта в Риме

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая в третьем круге «тысячника» в Риме румынке Соране Кырсте (6:2, 3:6, 5:7), рассказала о причине вызова физиотерапевта по ходу встречи.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

— По ходу матча вы несколько раз вызывали физиотерапевта. Можете поделиться, что это за травма и что нужно с ней сделать перед «Ролан Гаррос»?
— Вероятно, это травма поясницы, связанная с бедром, это несколько ограничивает меня от полноценных поворотов. Думаю, мы просто возьмём несколько дней отдыха, которые потратим на восстановление. Полагаю, таков наш план сейчас, — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

