«Рвануло нехило!» Турсунов — о победе Басилашвили над Шелтоном в Риме

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе грузина Николоза Басилашвили над американцем Беном Шелтоном (6:4, 6:7 (5:7), 6:3) во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

«Крутая победа для Нико! Болтали с ним месяц назад, он готовился к последнему рывку для себя. Можно сказать, что рвануло нехило! Понятно, что это не гарантия постоянного успеха, но круто видеть кого-то, кто окрасит похлеще Синнера с Карасем», — написал Турсунов в телеграм-канале.

В третьем круге соревнований в Риме Николоз Басилашвили сыграет с ещё одним американским теннисистом Брэндоном Накашимой (32-й в рейтинге).