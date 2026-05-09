Жасмин Паолини покинет топ-10 рейтинга WTA из-за поражения в третьем круге Рима
Поделиться
Нынешняя восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини покинет десятку лидеров мирового тенниса из-за поражения в третьем круге «тысячника» в Риме. Итальянка проиграла бельгийской спортсменке Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 22-е место. Встреча соперниц, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 14:10 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Паолини, помимо вылета из топ-10 рейтинга, также лишилась возможности защитить титул победительницы домашнего турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:4, 6:2).
Мертенс далее сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой и Викторией Голубич.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
22:26
-
22:18
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
20:50
-
20:31
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
19:49
-
19:41
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:38
-
16:21
-
16:19
-
15:41