Жасмин Паолини покинет топ-10 рейтинга WTA из-за поражения в третьем круге Рима

Нынешняя восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини покинет десятку лидеров мирового тенниса из-за поражения в третьем круге «тысячника» в Риме. Итальянка проиграла бельгийской спортсменке Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 22-е место. Встреча соперниц, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Паолини, помимо вылета из топ-10 рейтинга, также лишилась возможности защитить титул победительницы домашнего турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:4, 6:2).

Мертенс далее сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой и Викторией Голубич.