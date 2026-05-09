Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, с «баранкой» обыграв Голубич
Поделиться
Седьмая ракетка мира российская тенниска Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, обыграв в третьем круге соперницу из Швейцарии Викторию Голубич, занимающую в мировом рейтинге 90-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:0.
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:10 МСК
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
По ходу матча Голубич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет три раза, сделала столько же двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В следующем круге Андреева сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, ранее обыгравшей действующую победительницу турнира Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
22:26
-
22:18
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
20:50
-
20:31
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
19:49
-
19:41
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:38
-
16:21
-
16:19
-
15:41