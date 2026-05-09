Виктория Голубич — Мирра Андреева, результат матча 9 мая 2026, счёт 1:2, 3-й круг; WTA 1000 Рим

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, с «баранкой» обыграв Голубич
Седьмая ракетка мира российская тенниска Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, обыграв в третьем круге соперницу из Швейцарии Викторию Голубич, занимающую в мировом рейтинге 90-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:10 МСК
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0
6 		4 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

По ходу матча Голубич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет три раза, сделала столько же двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Андреева сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, ранее обыгравшей действующую победительницу турнира Жасмин Паолини.

