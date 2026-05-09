Янник Синнер высказался о выходе в третий круг «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). На старте соревнований он обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4.
— Это потрясающее ощущение. В первых матчах самая важная часть — постараться не проиграть. Потом уровень постепенно приходит день за днём. Я очень счастлив быть здесь. Этот турнир был для меня особенным с самого первого дня, начиная с уайлд-кард в те времена. Каждый год, приезжая сюда, немного размышляю как итальянец, за год многое может измениться… хорошее и плохое.
— Мне интересно услышать ваш настрой «не проиграть», когда вы выиграли 24 матча подряд. Каково это — всегда быть тем, за кем охотятся?
— Послушайте, честно говоря, каждая ситуация, неделя, турнир очень разные. Стараюсь снова войти в хороший игровой ритм, хотя в последние пару месяцев играл много. Очень счастлив. Посмотрим, что ждёт в следующем раунде, — сказал Синнер в интервью на корте.
