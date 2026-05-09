Янник Синнер сравнялся с Роджером Федерером по числу побед подряд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 29-ю победу подряд на «Мастерсах». С момента введения формата в 1990 году только серб Новак Джокович имел более длинную серию побед (30 и 31).

По этому показателю Синнер сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. Далее идут испанец Рафаэль Надаль (23) и американец Пит Сампрас (19).

Свою 29-ю победу подряд на «Мастерсах» Синнер одержал во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Итальянец обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4. Далее он сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).