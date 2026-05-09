Джокович опубликовал пост после поражения в стартовом матче «Мастерса» в Риме
Поделиться
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения во втором круге «Мастерса» в Риме от хорвата Дино Прижмича (6:2, 2:6, 4:6).
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Roma <> Amor», — написал Джокович под фото, где показывает руками сердце. Спортсмен применил в описании анаграмму: в итальянском варианте названия Рима (Roma) теннисист поменял местами буквы, вследствие чего получилось слово amor (исп. «любовь»).
Джокович выступил на турнире после двухмесячного перерыва. Последним до вчерашнего дня его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
23:42
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
22:44
-
22:43
-
22:26
-
22:18
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
20:50
-
20:31
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
19:49
-
19:41
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10