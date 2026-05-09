Джокович опубликовал пост после поражения в стартовом матче «Мастерса» в Риме

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя на странице в соцсети пост после поражения во втором круге «Мастерса» в Риме от хорвата Дино Прижмича (6:2, 2:6, 4:6).

«Roma <> Amor», — написал Джокович под фото, где показывает руками сердце. Спортсмен применил в описании анаграмму: в итальянском варианте названия Рима (Roma) теннисист поменял местами буквы, вследствие чего получилось слово amor (исп. «любовь»).

Джокович выступил на турнире после двухмесячного перерыва. Последним до вчерашнего дня его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).