Артюр Фис снялся с «Мастерса» в Риме по ходу матча с Пеллегрино во втором круге
17-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с турнира категории «Мастерс» в Риме по ходу матча с итальянцем Андреа Пеллегрино во втором круге. Спортсмены не успели сыграть ни одного полноценного сета. Фис был вынужден завершить встречу при счёте 0:4. Предположительно, француза побеспокоила боль в бедре или спине.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 22:30 МСК
Андреа Пеллегрино
Окончен
2 : 0
Rt
Артюр Фис
Пеллегрино, занимающий в мировом рейтинге 155-е место, прошёл в третий круг турнира без борьбы. Далее он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Действующим победителем турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.
