Мирра Андреева прокомментировала победу над Голубич в третьем круге «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над швейцаркой Викторией Голубич (6:1, 4:6, 6:0) в третьем круге «тысячника» в Риме.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0
6 		4 6
         
— Поздравляю тебя с непростой победой. Расскажи, как всё сложилось?
— Да, матч был непростой, на самом деле. Я очень хорошо играла в первом сете, а также в начале второго. Но после 2:0 и 40:15, конечно, у меня было пару ошибок, она тоже начала хорошо играть. Поменялись немного кондиции тоже. Чувствовала, что я как будто не могу дальше также продолжать активно забивать. И она как будто всё возвращала и уже брала инициативу в свои руки. Поэтому очень рада, что после такого второго сета, немножечко провального, получилось вернуться и хорошо отыграть третий, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

