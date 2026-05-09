Мирра Андреева прокомментировала победу над Голубич в третьем круге «тысячника» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над швейцаркой Викторией Голубич (6:1, 4:6, 6:0) в третьем круге «тысячника» в Риме.
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
— Поздравляю тебя с непростой победой. Расскажи, как всё сложилось?
— Да, матч был непростой, на самом деле. Я очень хорошо играла в первом сете, а также в начале второго. Но после 2:0 и 40:15, конечно, у меня было пару ошибок, она тоже начала хорошо играть. Поменялись немного кондиции тоже. Чувствовала, что я как будто не могу дальше также продолжать активно забивать. И она как будто всё возвращала и уже брала инициативу в свои руки. Поэтому очень рада, что после такого второго сета, немножечко провального, получилось вернуться и хорошо отыграть третий, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 9 мая 2026
-
23:42
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
22:44
-
22:43
-
22:26
-
22:18
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
20:50
-
20:31
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
19:49
-
19:41
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10