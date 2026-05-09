Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина уступает только трём игрокам по проценту побед над чемпионками «тысячников»

Рыбакина уступает только трём игрокам по проценту побед над чемпионками «тысячников»
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступает только трём игрокам по проценту побед (65,8%, 25-14) над чемпионками турниров WTA-1000 (минимум 20 матчей) с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 22:05 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Лидерами по этому показателю являются Ига Швёнтек (74,1%), Арина Соболенко (73,3%) и Серена Уильямс (70,2%). Рыбакина обошла россиянку Марию Шарапову (60,0%).

Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Рыбакина обыграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую в мировом рейтинге 47-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Елена Рыбакина вышла в третий круг «тысячника» в Риме после победы над Саккари
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android