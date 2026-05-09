Рыбакина уступает только трём игрокам по проценту побед над чемпионками «тысячников»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступает только трём игрокам по проценту побед (65,8%, 25-14) над чемпионками турниров WTA-1000 (минимум 20 матчей) с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce.

Лидерами по этому показателю являются Ига Швёнтек (74,1%), Арина Соболенко (73,3%) и Серена Уильямс (70,2%). Рыбакина обошла россиянку Марию Шарапову (60,0%).

Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Рыбакина обыграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую в мировом рейтинге 47-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.