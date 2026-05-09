«У нас замечательная история». Сорана Кырстя — о теннисе в Румынии

27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о достижениях своих соотечественников в теннисе.

«У нас замечательная теннисная история, как вы и сказали, от Настасе до Тириака и Вирджинии Рузичи. У нас был Андрей Павел. Симона Халеп была первой ракеткой мира.

К сожалению, я бы сказала, что у нас нет единой системы, мы разные. Просто у нас есть общая история, и есть несколько сумасшедших родителей, которые вкладывают деньги в своих детей, хотят, чтобы те достигли невероятных высот в теннисе.

Думаю, один из плюсов в том, что мы видим теннис каждый день по телевизору. В Румынии каждый турнир показывают по телевидению. Ты растёшь, смотря теннис. Конечно, растёшь, мечтая оказаться там.

Также я думаю, что моё поколение — это поколение Симоны, Бегу и многих других девушек, которые входили в сотню лучших, Дулгеру и так далее. Думаю, что мы были потрясающим поколением. Мы подталкивали друг друга к совершенству.

Также я надеюсь, что отныне другие девушки смогут последовать нашим стопам и смогут поднять теннисный флаг нашей страны», — сказала Кырстя на пресс-конференции.