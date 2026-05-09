Кырстя рассказала, может ли назвать лучшей в карьере победу над Соболенко в Риме

27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала, может ли назвать лучшей в карьере победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 7:5) в третьем круге «тысячника» в Риме (Италия).

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

— Это первый раз, когда вы победили первую ракетку мира. Это лучшая победа в вашей карьере?
— Трудно сказать, что это лучшая победа, потому что у меня в карьере было много замечательных побед. Я всегда была игроком, что в хороший день может обыграть кого угодно. Как я уже сказала, у меня было ощущение, что уже побеждала №1 раньше. Не знаю. Мне не нравится ранжировать и говорить, какой матч был лучшим. Безусловно, это матч, которым довольна. Но больше всего меня радует то, как я играла. Думаю, во втором и третьем сетах показала довольно высокий уровень. Действительно следовала плану. Так же, как я сказала, выиграла матч на своих условиях. Это меня порадовало. Конечно, это важная победа. У меня за годы накопилось немало таких, которые ценю, — сказала Кырстя на пресс-конференции.

Материалы по теме
«У нас замечательная история». Сорана Кырстя — о теннисе в Румынии
