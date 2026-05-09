Кырстя рассказала, может ли назвать лучшей в карьере победу над Соболенко в Риме

27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала, может ли назвать лучшей в карьере победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (2:6, 6:3, 7:5) в третьем круге «тысячника» в Риме (Италия).
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
— Это первый раз, когда вы победили первую ракетку мира. Это лучшая победа в вашей карьере?
— Трудно сказать, что это лучшая победа, потому что у меня в карьере было много замечательных побед. Я всегда была игроком, что в хороший день может обыграть кого угодно. Как я уже сказала, у меня было ощущение, что уже побеждала №1 раньше. Не знаю. Мне не нравится ранжировать и говорить, какой матч был лучшим. Безусловно, это матч, которым довольна. Но больше всего меня радует то, как я играла. Думаю, во втором и третьем сетах показала довольно высокий уровень. Действительно следовала плану. Так же, как я сказала, выиграла матч на своих условиях. Это меня порадовало. Конечно, это важная победа. У меня за годы накопилось немало таких, которые ценю, — сказала Кырстя на пресс-конференции.
- 10 мая 2026
-
00:12
- 9 мая 2026
-
23:58
-
23:53
-
23:42
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
22:44
-
22:43
-
22:26
-
22:18
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:22
-
21:06
-
21:02
-
20:50
-
20:31
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
19:49
-
19:41
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59