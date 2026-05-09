Калинская в двух сетах обыграла Бенчич в матче третьего круга «тысячника» в Риме
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в матче третьего круга «тысячника» в Риме одержала победу над соперницей из Швейцарии Белиндой Бенчич, занимающей в мировом рейтинге 12-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 22:30 МСК
По ходу матча Бенчич подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных. Калинская сделала один эйс, также допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Калинская сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
