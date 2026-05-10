Ренне Стаббс: самая сложная работа в мире — тренировать Эмму Радукану

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о том, что британка Эмма Радукану вновь работает с Эндрю Ричардсоном, с которым выиграла US Open — 2021.

«Ну, посмотрим. Думаю, самая сложная работа в мире — тренировать Эмму Радукану, потому что у неё очень короткое терпение. Считаю, что это хорошая идея. Он [Эндрю Ричардсон] сотворил чудеса, чтобы она выиграла US Open. Эндрю кажется очень спокойным парнем. Может, понимает её лучше многих, потому что знает её так давно, с юных лет.

И слушайте, я лично знаю Эмму. Она замечательная молодая девушка, фантастически образованная, приятно с ней общаться, очень умная. Думаю, иногда половина проблемы в том, что она такая умная, что понимает: половина этих тренеров, которые ей что-то говорят, просто глупы. И она думает: «Ну, это же не имеет смысла». Но в то же время ей нужно дать кому-то время. А я думаю, она знает этого парня с юных лет, так что это может сработать, потому что она чуть больше расслабится и перестанет притворяться игроком, которым не является.

Марк Петчи не продержался долго. Но Марк так занят своей телевизионной работой, что это было невыносимо во многих отношениях. Может, он всё ещё помогает со стороны. Не знаю. Но думаю, это хороший шаг от Эммы. Посмотрим», — приводит слова Стаббс Tennis365.