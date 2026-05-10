Главная Теннис Новости

Кырстя — о своей карьере: каждый раз, выходя на корт, хочу совершенствоваться

Кырстя — о своей карьере: каждый раз, выходя на корт, хочу совершенствоваться
27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя высказалась о словах лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, что румынка может продолжать выступать в туре.

— Арина сказала, что, по её мнению, вы могли бы продолжать. Вас это не соблазняет?
— Да, конечно, это вопрос, который мне задают каждую неделю (улыбается). На данный момент мало что меняется. Конечно, это замечательная победа, но это всё ещё третий раунд. Я должна продолжать двигаться вперёд.

Знаю, что уровень у меня есть. Мои мысли сосредоточены на игре, получаю от всего удовольствие. Как я уже говорила, у меня очень много целей. Каждый раз, выходя на корт, хочу совершенствоваться.

В то же время я твёрдо решила, что в конце года хочу уйти. Посмотрим, как сложится этот год. Как маленькая дверца, которая всегда открыта, потому что никогда не знаешь, как всё сложится в жизни. Всегда что-то планируешь, но не всегда всё происходит так, как планируешь, — сказала Кырстя на пресс-конференции.

