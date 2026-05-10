Мирра Андреева — о кортах в Риме: не чувствую разницу между игровыми и разминочными

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия) высказалась об игре на «Супертеннис-Арене». В третьем круге россиянка обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

— Как тебе этот дальний корт? В прошлом году он назывался — «Супертеннис-Арена», а теперь — BNP Paribas Arena. Это вторая по значимости площадка турнира. Получается, ты оба матча играла на том далёком корте. Как туда добираешься? И похожа ли эта арена на тренировочные корты?
— На самом деле, не чувствую разницу между кортами — игровыми и разминочными. Но да, он достаточно далеко находится. Мы выезжаем туда за 15 минут до матча, чтобы вовремя добраться. Пока туда доедем, пока подождём, чтобы зрители немного расселись, поэтому времени, чтобы туда доехать, действительно требуется, наверное, минут 10-15.

— Как тебе эта поездка на гольф-каре через весь стадион? На что это вообще похоже?
— На самом деле, люблю на гольф-каре кататься. Я бы даже хотела ещё попробовать его поводить. Но, к сожалению, думаю, не дадут игрокам такой возможности. А в целом люблю такие мини-поездки. Так ветерок дует, приятно, так что мне это в радость, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

