Главная Теннис Новости

Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с Элисе Мертенс на «тысячнике» в Риме

Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с Элисе Мертенс на «тысячнике» в Риме
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с представительницей Бельгии Элисе Мертенс в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

11 мая 2026, понедельник. 12:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Дальше у тебя соперница — Элисе Мертенс. Что про неё скажешь? Ты уже не раз играла против неё в паре. Но парные матчи — это же немножко другое.
— Да, я играла против неё только в паре. Она очень непростой игрок, причём и в паре, и в одиночке, поэтому посмотрим, что [тренер] Кончита [Мартинес] придумает. Поговорим по поводу плана — как с ней надо играть. И я надеюсь, что всё пройдёт хорошо.

— То, что она выбила на глазах у итальянской публики Жасмин Паолини, наверное, её как-то окрылит?
— Ну, конечно! Она сейчас хорошо играет, по-моему, до этого тоже обыгрывала топовых теннисисток. Помню, у неё в Дубае был очень хороший матч с Коко Гауфф. Она там на сумасшедшем тай-брейке проиграла, хотя первый сет и взяла. Я смотрела этот матч. Так что она, конечно, непростой игрок. Поэтому буду готовиться, как к любому другому матчу, на все 100%, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Никак не могу подобрать вечер, чтобы выгулять новые туфли». Мирра — на «тысячнике» в Риме
