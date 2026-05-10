Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с Элисе Мертенс на «тысячнике» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с представительницей Бельгии Элисе Мертенс в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
— Дальше у тебя соперница — Элисе Мертенс. Что про неё скажешь? Ты уже не раз играла против неё в паре. Но парные матчи — это же немножко другое.
— Да, я играла против неё только в паре. Она очень непростой игрок, причём и в паре, и в одиночке, поэтому посмотрим, что [тренер] Кончита [Мартинес] придумает. Поговорим по поводу плана — как с ней надо играть. И я надеюсь, что всё пройдёт хорошо.
— То, что она выбила на глазах у итальянской публики Жасмин Паолини, наверное, её как-то окрылит?
— Ну, конечно! Она сейчас хорошо играет, по-моему, до этого тоже обыгрывала топовых теннисисток. Помню, у неё в Дубае был очень хороший матч с Коко Гауфф. Она там на сумасшедшем тай-брейке проиграла, хотя первый сет и взяла. Я смотрела этот матч. Так что она, конечно, непростой игрок. Поэтому буду готовиться, как к любому другому матчу, на все 100%, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
