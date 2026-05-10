Мирра Андреева: не могу подобрать подходящий вечер, когда можно будет выгулять новую обувь

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, успела ли куда-нибудь сходить в туфлях, которые ей подарили на день рождения.

— Ты говорила, что у тебя среди подарков на день рождение в Мадриде оказались туфли на каблуках. Ты их уже успела опробовать — куда-нибудь сходить?

— Ещё пока не успела. Я, к сожалению, первый матч играла первым запуском в 11 утра, поэтому решила никуда за день до этого не выходить. А вчера мне просто было лень, всё никак не могу подобрать возможность, подходящий вечер, когда можно будет сходить куда-нибудь и выгулять новую обувь, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.