Калинская назвала самым сложным в карьере матч с Синяковой на «тысячнике» в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская, обыгравшая в третьем круге «тысячника» в Риме Белинду Бенчич (6:4, 6:3), прокомментировала свою победу. Также она рассказала, как восстанавливалась после предыдущего матча с Катержиной Синяковой (4:6, 7:6 (7:4), 7:5), где ей удалось отыграть девять матчболов.

«Завтра играю в парном разряде, поэтому психологически я всё ещё была бы в матче, даже если бы уступила. Последняя встреча была невероятной. Я старалась бороться. Это определённо был самый сложный матч в моей карьере, восстанавливаться трудно. У меня не так много матчей на грунте, но сейчас с этим получше. Скоро у меня будет ещё один шанс. Просто стараюсь не слишком много тренироваться, отдыхать и проводить время с подругой, которая приехала в гости. Это моя первая победа на этом корте. Наконец-то. Третий раз стал счастливым», – сказала Калинская в интервью на корте после матча.