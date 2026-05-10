Мирра Андреева — о собаке: стараюсь всё делать, чтобы она жила в комфорте

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, Италия, рассказала, как справляется со своей собакой Рэсси.

— Как твоя собака? Ты её так ждала!

— Да, собака сейчас здесь. Она вместе с мамой, они сейчас уехали в отель уже, потому что поздно. Но она смотрела матч до какого-то момента, пока ей не нужно было тоже сходить в туалет. Поэтому мама с ней ушла. Но да, мы сейчас очень много проводим времени вместе, тоже стараюсь с ней и на прогулки выходить, всё делать, что нужно, чтобы она жила в комфорте. Так что да, сейчас мы много времени с ней проводим, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.