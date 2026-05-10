«Мы чередуем — выбираем, куда пойти в какой день». Мирра Андреева — о прогулках в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об интересных местах в Риме, Италия.

— По поводу прогулок. Есть какие-то хорошие места, интересные для тебя здесь в Риме? Такие, чтобы тебе было там приятно и комфортно?

— Да, у нас есть парк рядом с отелем, где живём. Мы туда часто ходим вместе с мамой погулять. К тому же живём близко к центру. Я с ней ходила в один вечер гулять к Испанской лестнице. Тут вообще много где можно погулять в красивых местах. Так что чередуем — выбираем, куда пойти в какой день, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.