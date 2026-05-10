Фис назвал причину снятия с «Мастерса» в Риме во время матча с Пеллегрино

17-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис, снявшийся с «Мастерса» в Риме по ходу матча второго круга с итальянцем Андреа Пеллегрино, заявил, что причиной досрочного завершения выступления на турнире стала боль в бедре. Спортсмены не успели сыграть ни одного полноценного сета. Фис был вынужден завершить встречу при счёте 0:4.

«Я почувствовал боль в бедре во втором гейме. Позвал физиотерапевта, но лечение не помогло. Поговорю со своей командой, мы примем решение. Я не мог рисковать перед «Ролан Гаррос»», – приводит слова Фиса L’Équipe.

Пеллегрино, занимающий в мировом рейтинге 155-е место, прошёл в третий круг турнира без борьбы. Далее он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.