«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 9 мая

Вчера, 9 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории АТР-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Результаты матчей на 9 мая:

Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия) — отказ Махача;

Андрей Рублёв (Россия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:4;

Корентен Муте (Франция) — Пабло Льямас Руис (Испания) — 4:6, 6:3, 6:7;

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 7:5;

Марин Чилич (Хорватия) — Мартин Ландалус (Испания) — 4:6, 4:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:7, 6:7;

Кристьян Гарин (Чили) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7, 4:6;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Маттия Беллуччи (Италия) — 7:5, 2:6, 3:6;

Брэндон Накашима (США) — Роберто Баутиста‑Агут (Испания) — 6:4, 6:0;

Флавио Коболли (Италия) — Теренс Атман (Франция) — 7:6, 6:3;

Фрэнсис Тиафо (США) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:7, 6:3, 6:2;

Янник Синнер (Италия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4;

Хамад Меджедович (Сербия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 3:6, 6:3, 7:6;

Андреа Пеллегрино (Италия) — Артюр Фис (Франция) — 4:0 — отказ Фиса;

Николоз Басилашвили (Грузия) — Бен Шелтон (США) — 6:4, 6:7, 6:3;

Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:3, 2:6, 6:4.

Действующем чемпионом турнира в Риме является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участие в текущем «Мастерсе».