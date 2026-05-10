Мастерс в Риме, 2026 год: результаты матчей 9 мая, как сыграли, кто вылетел, сенсации, Медведев, Рублёв, Синнер, Шелтон, Фонсека

«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 9 мая
Вчера, 9 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории АТР-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Результаты матчей на 9 мая:

Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия) — отказ Махача;
Андрей Рублёв (Россия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:4;
Корентен Муте (Франция) — Пабло Льямас Руис (Испания) — 4:6, 6:3, 6:7;
Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 7:5;
Марин Чилич (Хорватия) — Мартин Ландалус (Испания) — 4:6, 4:6;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:7, 6:7;
Кристьян Гарин (Чили) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7, 4:6;
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Маттия Беллуччи (Италия) — 7:5, 2:6, 3:6;
Брэндон Накашима (США) — Роберто Баутиста‑Агут (Испания) — 6:4, 6:0;
Флавио Коболли (Италия) — Теренс Атман (Франция) — 7:6, 6:3;
Фрэнсис Тиафо (США) — Игнасио Бусе (Перу) — 6:7, 6:3, 6:2;
Янник Синнер (Италия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:4;
Хамад Меджедович (Сербия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 3:6, 6:3, 7:6;
Андреа Пеллегрино (Италия) — Артюр Фис (Франция) — 4:0 — отказ Фиса;
Николоз Басилашвили (Грузия) — Бен Шелтон (США) — 6:4, 6:7, 6:3;
Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:3, 2:6, 6:4.

Действующем чемпионом турнира в Риме является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участие в текущем «Мастерсе».

«Никак не могу подобрать вечер, чтобы выгулять новые туфли». Мирра — на «тысячнике» в Риме
«Никак не могу подобрать вечер, чтобы выгулять новые туфли». Мирра — на «тысячнике» в Риме
