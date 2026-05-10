Алексей Попырин обыграл Якубка Меншика во 2-м круге «Мастерса» в Риме. Далее — Синнер

60-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Риме, обыграв соперника из Чехии Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 28-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

По ходу матча Меншик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ни два брейк-пойнта из семи заработанных. Попырин сделал семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из шести.

В матче третьего круга турнира в Риме Попырин встретится с лидером мирового рейтинга представителем Италии Янником Синнером.