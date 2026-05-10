Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала, какие эмоции испытывает от поездок на гольф-каре

Мирра Андреева рассказала, какие эмоции испытывает от поездок на гольф-каре
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями о поездках через стадион на гольф-каре.

— Как тебе эта поездка на гольф-каре через весь стадион? На что это вообще похоже?
— На самом деле, люблю на гольф-каре кататься. Я бы даже хотела ещё попробовать его поводить. Но, к сожалению, думаю, не дадут игрокам такой возможности. А в целом люблю такие мини-поездки. Так ветерок дует, приятно, так что мне это в радость, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Андреева встретится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

Материалы по теме
Соперница Мирры — серебряный призёр ОИ в паре, как и Андреева! Кто выйдет в 4-й круг Рима?
Соперница Мирры — серебряный призёр ОИ в паре, как и Андреева! Кто выйдет в 4-й круг Рима?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android