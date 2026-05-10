Мирра Андреева рассказала, какие эмоции испытывает от поездок на гольф-каре

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями о поездках через стадион на гольф-каре.

— Как тебе эта поездка на гольф-каре через весь стадион? На что это вообще похоже?

— На самом деле, люблю на гольф-каре кататься. Я бы даже хотела ещё попробовать его поводить. Но, к сожалению, думаю, не дадут игрокам такой возможности. А в целом люблю такие мини-поездки. Так ветерок дует, приятно, так что мне это в радость, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Андреева встретится с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.