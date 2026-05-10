Бывшая россиянка 66-я ракетка мира, представляющая Австралию, Дарья Касаткина рассказала о желании вернуться в Россию.

«Конечно, когда-нибудь хотелось бы туда вернуться. Естественно. Посмотреть, как там всё будет. На данный момент это, конечно, это очень сложный вопрос. Не уверена, что кто-то, кроме моих родителей, меня там прям ждёт. Я никогда не буду говорить, что я никогда бы не хотела туда возвращаться. Скучаю больше всего, естественно, по родителям, по своим друзьям, которые в России. Это основное, по чему я скучаю», — сказала Касаткина в интервью на YouTube-канале BB Tennis.

Ранее Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме, уступив американке Кэти Макнелли (63-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.