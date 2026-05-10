Турнир ATP-1000, Рим, 2026 год: расписание матчей на 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 10 мая (время — московское):

12:00. Каспер Рууд (Норвегия) – Иржи Легечка (Чехия);
13:30. Уго Умбер (Франция) – Дино Прижмич (Хорватия);
14:00. Александр Блокс (Бельгия) – Александр Зверев (Германия);
15:00. Карен Хачанов (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
16:00. Лоренцо Музетти (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина);
16:30. Лёнер Тьен (США) – Александр Бублик (Казахстан);
18:30. Томми Пол (США) – Лучано Дардери (Италия);
21:30. Маттео Арнальди (Италия) – Рафаэль Ходар (Испания).

Сетка «Мастерса» в Риме
