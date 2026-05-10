Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: расписание матчей на 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 10 мая (время — московское):

12:00. Мэдсион Киз (США) – Никола Бартунькова (Чехия);
12:00. Элина Свитолина (Украина) – Хейли Баптист (США);
13:30. Людмила Самсонова (Россия) – Анастасия Потапова (Австрия);
14:00. Джессика Пегула (США) – Ребека Масарова (Швейцария);
15:30. Наоми Осака (Япония) – Диана Шнайдер (Россия);
17:00. Александра Эала (Филиппины) – Елена Рыбакина (Казахстан);
20:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Ига Швёнтек (Польша);
20:00. Лаура Зигемунд (Германия) – Каролина Плишкова (Чехия).

Сетка «тысячника» в Риме
Все новости RSS

