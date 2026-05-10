Самсонова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «тысячника» в Риме

Сегодня, 10 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня третьего круга сыграют 21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница Австрии Анастасия Потапова, занимающая в мировом рейтинге 38-е место.

Начало встречи запланировано на 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Людмилой Самсоновой и Анастасией Потаповой.

Потапова ведёт 2-1 по личным встречам (1-1 на грунте). В 2018 году на грунтовом турнире ITF в Казерте (Италия) Самсонова победила в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:4), в 2020-м Потапова взяла реванш на харде Санкт-Петербурга — 6:2, 6:4, а в 2024-м победила на грунте Штутгарта — 6:4, 4:6, 6:3.