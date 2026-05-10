Меджедович пожаловался судье на шум толпы во время матча с Фонсекой в Риме
67-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович во время матча второго круга на «Мастерсе» в Риме с бразильцем Жоао Фонсекой (29-е место в мировом рейтинге) пожаловался судье на мешающий гул толпы болельщиков.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 21:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Фото: Кадр из трансляции

Меджедович. Скажите им, чтобы заткнулись и дали мне сделать подачу.

Судья. Послушайте… Будет громко. Какие-то люди будут разговаривать, я пытаюсть сделать всё возможное, чтобы их контролировать. Продолжайте играть, вы должны играть, — сказали теннисист и судья во время матча.

Встреча завершилась победой Меджедовича. В следующем круге он сразится с аргентинцем Мариано Навоне (44-е место в рейтинге).

Сетка «Мастерса» в Риме
