Меджедович пожаловался судье на шум толпы во время матча с Фонсекой в Риме
67-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович во время матча второго круга на «Мастерсе» в Риме с бразильцем Жоао Фонсекой (29-е место в мировом рейтинге) пожаловался судье на мешающий гул толпы болельщиков.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 21:10 МСК
Хамад Меджедович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 1
Жоао Фонсека
Фото: Кадр из трансляции
Меджедович. Скажите им, чтобы заткнулись и дали мне сделать подачу.
Судья. Послушайте… Будет громко. Какие-то люди будут разговаривать, я пытаюсть сделать всё возможное, чтобы их контролировать. Продолжайте играть, вы должны играть, — сказали теннисист и судья во время матча.
Встреча завершилась победой Меджедовича. В следующем круге он сразится с аргентинцем Мариано Навоне (44-е место в рейтинге).
