Меджедович пожаловался судье на шум толпы во время матча с Фонсекой в Риме

67-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович во время матча второго круга на «Мастерсе» в Риме с бразильцем Жоао Фонсекой (29-е место в мировом рейтинге) пожаловался судье на мешающий гул толпы болельщиков.

Меджедович. Скажите им, чтобы заткнулись и дали мне сделать подачу.

Судья. Послушайте… Будет громко. Какие-то люди будут разговаривать, я пытаюсть сделать всё возможное, чтобы их контролировать. Продолжайте играть, вы должны играть, — сказали теннисист и судья во время матча.

Встреча завершилась победой Меджедовича. В следующем круге он сразится с аргентинцем Мариано Навоне (44-е место в рейтинге).