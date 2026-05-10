Хамад Меджедович показал жест Night, Night после победы над Фонсекой

67-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович, обыгравший во втором круге «Мастерса» бразильца Жоао Фонсеку, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, отпраздновал победу особенным жестом. Спортсмен перед толпой бразильских болельщиков сложил руки вместе и изобразил спящего человека, указав, что матч закончился и можно идти спать.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 21:10 МСК
Хамад Меджедович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 1
         
Жоао Фонсека
Фото: Кадр из трансляции

Подобный жест в других видах спорта известен благодаря американскому баскетболисту Стефену Карри, выступающему в НБА за «Голден Стейт Уорриорз». Во время матчей Карри использует жест, который называют Night, Night. Баскетболист демонстрирует его после успешных действий в атаке, таким образом давая понять сопернику, что «уложил его спать».

В следующем круге Меджедович сразится с аргентинцем Мариано Навоне (44-е место в рейтинге).

