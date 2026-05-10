Осака — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «тысячника» в Риме

Сегодня, 10 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня третьего круга сыграют 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и представительница России Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 20-е место.

Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Наоми Осакой и Дианой Шнайдер. Девушки прежде никогда не играли друг с другом.

Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.