Янник Синнер опубликовал пост после старта на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал у себя на странице в соцсети пост после дебютного в этом сезоне матча на «Мастерсе» в Риме. Итальянец обыграл соперника из Австрии Себастьяна Офнера во втором круге турнира (6:3, 6:4).

«Рим! Быть здесь всегда особенно для меня. Большое спасибо за поддержку», – подписал Синнер под фотографией, на которой показывает палец вверх.

В следующем круге Синнер сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Действующим победителем турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.