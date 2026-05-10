Янник Синнер опубликовал пост после старта на «Мастерсе» в Риме
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал у себя на странице в соцсети пост после дебютного в этом сезоне матча на «Мастерсе» в Риме. Итальянец обыграл соперника из Австрии Себастьяна Офнера во втором круге турнира (6:3, 6:4).
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 20:10 МСК
Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA/ТАСС
«Рим! Быть здесь всегда особенно для меня. Большое спасибо за поддержку», – подписал Синнер под фотографией, на которой показывает палец вверх.
В следующем круге Синнер сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Действующим победителем турнира в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в соревнованиях из-за травмы запястья.
