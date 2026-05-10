Матчи Хачанова, Рыбакиной и Шнайдер в Риме под угрозой переноса из-за возможного дождя

Матчи на турнирах категории WTA-1000 и ATP-1000, которые должны пройти сегодня, 10 мая, в Риме, находятся под угрозой переноса в связи с прогнозируемым в столице Италии дождём.

Согласно прогнозу, дождь может начаться в 12:00 по местному времени и продлиться минимум до 19:00. В этот временной промежуток запланированы матчи Карена Хачанова и Ботика ван де Зандсхулпа, Елены Рыбакиной и Александры Эалы, а также Дианы Шнайдер и Наоми Осаки.

Действующими победителями турниров в Риме являются Жасмин Паолини и Карлос Алькарас. Паолини ранее проиграла бельгийке Элисе Мертенс в третьем круге, а Алькарас не принимает в соревнованиях участия из-за травмы запястья.