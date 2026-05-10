Главная Теннис Новости

«Шанс сыграть там в последний раз». Стэн Вавринка — о «Ролан Гаррос»

125-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о том, как проведёт последний «Ролан Гаррос» в своей карьере.

«Для меня «Ролан Гаррос» всегда был чем‑то особенным. Это турнир, который я просто люблю. Если у меня будет возможность и шанс сыграть там в последний раз, для меня это будет поистине исключительным событием!

Я надеюсь, что смогу хорошо сыграть, выиграть несколько матчей и, прежде всего, принести пользу публике. Это самое главное», — приводит слова Вавринки RMC.

Стэн Вавринка — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2014, «Ролан Гаррос» — 2015, Открытый чемпионат США — 2016), олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде (с Роджером Федерером) и обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе сборной Швейцарии.

