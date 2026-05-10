Сорана Кырстя — пятая по возрасту теннисистка, побеждавшая первую ракетку мира

27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя, накануне обыгравшая белоруску Арину Соболенко в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме, стала пятой по возрасту спортсменкой, одержавшей победу над лидером женского теннисного рейтинга. На момент победы возраст Кырсти составил 36 лет и 28 дней.

Выше румынки по этому показателю находятся сёстры Уильямс, Мартина Навратилова и Билли Джин Кинг.

В следующем круге турнира в Риме Сорана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира. Действующей победительницей турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини, занимающая в мировом рейтинге восьмое место и ранее проигравшая в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.