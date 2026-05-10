Синнер прервал тренировку, чтобы встретиться с Андреа Бочелли на корте

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прервал свою тренировку перед стартом «Мастерса» в Риме, чтобы встретиться со знаменитым певцом Андреа Бочелли, посетившим корт. Видео встречи опубликовал официальный аккаунт турнира в Риме на странице в соцсети.
В 2025 году Бочелли и Синнер записали совместную песню Polvere e Gloria («Пыль и слава»), в которой Синнер не поёт, а только произносит несколько фраз.
Фото: Internazionali BNL d'Italia.
Теннисисту и музыканту удалось немного поговорить.
Синнер. Не знаю, насколько долго вы планировали остаться здесь, но…
Бочелли. Я пришёл поздороваться, но завтра могу прийти ещё.
Синнер. О, это отлично!
Бочелли. Решил остаться.
Синнер. Во сколько вы выступаете сегодня?
Бочелли. В девять вечера около Колизея.
Синнер. Прекрасно.
Бочелли. Что в вашей ракетке? Вы так сильно бьёте! Дайте потрогать ваши мускулы.
Синнер. Всю работу за меня делает ракетка, а не я – у меня даже мускулов нет, — сказали теннисист и певец в видео, опубликованном Internazionali BNL d'Italia.
Синнер уже провёл на турнире первый матч, обыграв австрийца Себастьяна Офнера во втором круге (6:3, 6:4).
