Синнер: перед каждой игрой у меня есть сомнения

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих переживаниях перед матчами.

— В юности у тебя было много сомнений. Сейчас они у тебя ещё остались?

— Перед каждой игрой у меня есть сомнения — это самое обычное дело. Если ты этого не чувствуешь, если не ощущаешь давления, это значит, что тебе всё равно. Сейчас я более осознанный, чем много лет назад, но даже сегодня я выхожу на корт с небольшими сомнениями. Но с этим тоже нужно уметь справляться: сомнение связано с давлением как таковым. А если не можешь с ним справиться, лучше остановиться. Тут многое сходится воедино, дело не только в игре. Но даже на корте ты должен осознавать, что умеешь делать определённые вещи, а потом просто идти вперёд, — сказал Синнер на пресс-конференции.