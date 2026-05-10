Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисисты составили топ мест и блюд, которые стоит посетить и попробовать в Риме

Теннисисты составили топ мест и блюд, которые стоит посетить и попробовать в Риме
Комментарии

Несколько известных теннисистов прошли небольшой опрос, где перед ними была поставлена задача назвать то, что необходимо посетить или попробовать во время посещения Рима. Сейчас в столице Италии проходит турнир категории «Мастерс». Видео опубликовал официальный аккаунт тура АТР в соцсети.

Жоао Фонсека. В Риме нужно попробовать очень хорошую карбонару.

Фрэнсис Тиафо. Каждый день следует есть джелато (итальянский аналог мороженого, немного отличающийся составом и способом приготовления. – Прим. «Чемпионата»).

Лоренцо Музетти. Первое, что нужно попробовать, – это хорошая карбонара.

Феликс Оже-Альяссим. Нужно съесть Cacio e Pepe (разновидность пасты, приготовляемая со специальным сыром и перцем. – Прим. «Чемпионата») и посетить Колизей.

Андрей Рублёв. В Риме нужно просто везде прогуляться.

Стефанос Циципас. Съесть Cacio e Pepe.

Карен Хачанов. [Посетить] Пантеон, Колизей и поесть, конечно, пасту, пиццу и карчофи (обжаренный во фритюре артишок. – Прим. «Чемпионата»), -- сказали теннисисты в опубликованном АТР видео.

Материалы по теме
Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Live
Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android