Теннисисты составили топ мест и блюд, которые стоит посетить и попробовать в Риме

Несколько известных теннисистов прошли небольшой опрос, где перед ними была поставлена задача назвать то, что необходимо посетить или попробовать во время посещения Рима. Сейчас в столице Италии проходит турнир категории «Мастерс». Видео опубликовал официальный аккаунт тура АТР в соцсети.

Жоао Фонсека. В Риме нужно попробовать очень хорошую карбонару.

Фрэнсис Тиафо. Каждый день следует есть джелато (итальянский аналог мороженого, немного отличающийся составом и способом приготовления. – Прим. «Чемпионата»).

Лоренцо Музетти. Первое, что нужно попробовать, – это хорошая карбонара.

Феликс Оже-Альяссим. Нужно съесть Cacio e Pepe (разновидность пасты, приготовляемая со специальным сыром и перцем. – Прим. «Чемпионата») и посетить Колизей.

Андрей Рублёв. В Риме нужно просто везде прогуляться.

Стефанос Циципас. Съесть Cacio e Pepe.

Карен Хачанов. [Посетить] Пантеон, Колизей и поесть, конечно, пасту, пиццу и карчофи (обжаренный во фритюре артишок. – Прим. «Чемпионата»), -- сказали теннисисты в опубликованном АТР видео.